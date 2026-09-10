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Renfe retira varios Talgo Avril Madrid-Valencia por otros trenes con menos capacidad de pasajeros

LevanteTV Juanma Romero

Renfe ha retirado varios trenes de la flota Talgo Avril de ancho fijo, los S106, de manera que de los 12 que hay en España se van a quedar solo con 6 en circulación. Estos trenes, que han sido objeto de polémica estas semanas por la aparición de nuevas fisuras, recibieron este miércoles la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para seguir circulando bajo un protocolo de detección temprana que Renfe lleva meses aplicando.

La primera sustitución ya se hizo este miércoles en un Avlo Madrid-Valencia y este jueves se generaliza al resto de frecuencias afectadas. En total son tres Avlo y cuatro AVE, pasando de tener una capacidad máxima de plazas de entre 507 y 581 plazas a una de entre 365 y 438 plazas.

Se sustituyen con trenes de la rama S112 y es muy probable que a partir del 14 sean S102. Los viajeros afectados tienen posibilidad de hacer cambios y anulaciones gratuitas.

La rotación de este material obedece a tratar de minimizar el impacto que están provocando las reducciones de velocidad aplicadas por los maquinistas por motivos de estabilidad y desgaste del material