LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Subida salarial ligada al IPC, la propuesta presentada a los trabajadores de Ford

Ford ha presentado la propuesta final para el acuerdo laboral en la factoría de Almussafes. Las grandes cifras de la propuesta se alinean con la propuesta de UGT. Se recupera con matices la subida salarial ligada a IPC y la flexibilidad para la producción en fin de semana.

La propuesta tiene una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2030. El acuerdo constituiría además la base para la negociación del XIX Convenio Colectivo de Ford España y para las negociaciones laborales que se produzcan durante su vigencia.

En materia salarial, Ford propone para 2027 un incremento equivalente al IPC real más un 1,5%, con un suelo mínimo garantizado del 3% y un tope máximo del 5%. Para los años 2028, 2029 y 2030 plantea una subida del IPC real más un 1%, con un incremento mínimo garantizado del 2,5% y un máximo del 5% en cada ejercicio.

La compañía establece además que la subida que exceda del mínimo garantizado se aplicará sobre los salarios a 31 de diciembre y tendrá carácter retroactivo, en su caso, hasta el mes en el que el IPC acumulado supere el mínimo garantizado correspondiente a cada año.