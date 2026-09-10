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Sueca se prepara el 65º Concurs Internacional de Paella de este domingo

LevanteTV Laura Roca

El Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca ya tiene a sus doce representantes de la Comunitat Valenciana para la gran final.

La tercera semifinal autonómica se celebró el pasado 21 de abril en el parque Ribalta de Castellón de la Plana.

Cuarenta profesionales participaron en esta fase. Todos cocinaron la paella valenciana siguiendo la receta y las condiciones establecidas por la organización.

Finalmente, doce restaurantes consiguieron su plaza para competir en Sueca.

Son Tasca del Puerto, Restaurante Vaivén, Casa Quitín, La Palmera, Restaurante Isabel Playa, Ca Ladio, La Garrofera, Goya Gallery, Setaigües, La Llarga, Los Mejillones 3 y Ca Teresa.

Ahora, estos doce establecimientos se preparan para la gran final.

Será este domingo, 13 de septiembre, en el Paseo de la Estación de Sueca, dentro de la programación de Firarròs.

En total, competirán cuarenta cocineros. Trece serán internacionales y llegarán desde países de los cinco continentes. Otros doce representarán a distintas zonas de España y habrá, además, tres cocineros de Sueca.

El certamen alcanza así su 65 edición, un concurso que nació en 1961 y se celebra cada año en sueca teniendo por objetivo: conquistar al jurado y conseguir el reconocimiento a la mejor paella valenciana.