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El Ayuntamiento de Elche ha acogido hoy viernes, el Ple del Consell

El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana se ha celebrado hoy de forma itinerante en el Ayuntamiento de Elche. Un pleno en el que han habido acuerdos y anuncios derivados de esta reunión institucional. Tales como la cesión gratuita del antiguo edificio de Correos, con el objetivo por parte del consistorio ilicitano, de centralizar y unificar allí diversas dependencias locales para crear una ciudad administrativa municipal que agilice la atención y los trámites a la ciudadanía.