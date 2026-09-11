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El Ayuntamiento de Valencia prepara acciones judiciales por el incendio de El Saler

El Ayuntamiento ayudará a la hostelería de El Saler, El Palmar y El Perellonet con rebajas de impuestos para mitigar el impacto sufrido a consecuencia del incendio de la Devesa. También impulsará una campaña comercial para promocionar estos establecimientos.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, al dar cuenta de los diferentes asuntos aprobados por el ejecutivo local, que también ha acordado que el Ayuntamiento se personará en las actuaciones judiciales relacionadas con este incendio.

Concretamente, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a un paquete de medidas fiscales para ayudar a los establecimientos de hostelería que vieron afectada su actividad por las restricciones y las circunstancias derivadas del incendio.

Paralelamente, el Ayuntamiento impulsará una campaña de promoción específica, promovida por Visit València, para apoyar a los establecimientos de hostelería de El Saler, El Palmar y El Perellonet afectados por el incendio.

El concejal Juan Carlos Caballero ha recordado, que tal como anunció la alcaldesa de València, María José Catalá, “el Ayuntamiento ha decidido iniciar los trámites para ejercer las acciones legales que correspondan frente a posibles responsables del citado incendio”.