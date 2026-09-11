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Los bomberos dan por controlado un incendio declarado en el polígono industrial de Montserrat

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han controlado esta mañana un incendio industrial declarado anoche en Montserrat (Valencia), que ha afectado a dos naves de empresas dedicadas a la producción de productos químicos de higiene y de madera, tras más de ocho horas de trabajo continuado.

El fuego se inició alrededor de las 11 de la noche del jueves en una nave industrial de una empresa de productos químicos de higiene, ubicada en un polígono de Montserrat. Poco después, las llamas se propagaron a la nave contigua, perteneciente a otra compañía dedicada a la producción de madera.

Desde el primer momento han intervenido diez dotaciones de bomberos y tres unidades de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. Estos equipos han trabajado de forma coordinada durante toda la noche con un doble objetivo: extinguir el incendio y evitar que el fuego alcanzara otras naves cercanas en la misma zona industrial.

Emergencias de la Generalitat ha detallado que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha dado por controlado el incendio a las 7.40 horas de este viernes. A partir de ese momento, los efectivos han continuado con las tareas de vigilancia, refrigeración y revisión de las estructuras afectadas para evitar reproducciones del fuego.

El control del incendio supone que ya no existe peligro de propagación a otras naves cercanas, aunque los trabajos de los bomberos pueden prolongarse durante varias horas más. En este tipo de siniestros industriales, las labores de remate son esenciales para garantizar que no queden brasas activas en falsos techos, maquinaria o zonas de difícil acceso.