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Diana Morant, crítica ante la ausencia de Pérez Llorca en el acto de inauguración del curso de la Universitat de València

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se ha mostrado crítica ante a la ausencia del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca y de cualquier representante del Consell en el acto de apertura del curso académico de la Universitat de València.

Morant ha abogado ,además, por la creación de "leyes de equidad" que garanticen que todas las plazas universitarias que se requieran por los estudiantes de un territorio puedan ser aportadas por las universidades públicas.

Esas leyes, ha indicado, obligarían a las comunidades autónomas a "financiar de manera adecuada" la creación de plazas suficiente para los alumnos de cada autonomía, una medida que en el caso de la Comunitat Valenciana, ha dicho, supondría "una contratación de profesorado para crear hasta 10.000 nuevas plazas universitarias". Más información