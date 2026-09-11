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La Diputación de Valencia apoya la I Copa de Arte Floral Artesana.
Los floristas valencianos representan la arquitectura de la Comunitat con ramos inspirados en una barraca, la Ciutat de les Arts i les Ciències y el Mercado Central. El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha apoyado al Gremio Artesano de Floristerías en la I Copa de Arte Floral Artesana de la Comunitat Valenciana, cuya primera prueba se ha celebrado en la plaza Manises, donde se ubica la institución provincial.