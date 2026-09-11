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El Festival Som Paiporta mantiene un año más su carácter cultural, musical y solidario

Paiporta se prepara para acoger una nueva edición del Festival Som Paiporta. Un movimiento cultural, musical y solidario que nace "del pueblo, desde el pueblo y para el pueblo".

El evento tendrá lugar los próximos 18 y 19 de septiembre en el Nuevo Recinto Ferial (situado junto a la estación de metro), consolidándose como una cita de referencia en l'Horta Sud.

Dos jornada de música en directo y ambiente festivo, pero también un espacio para las familias y la divulgación. Y es que, más allá de la música, la jornada del sábado destará enfocada en la participación familiar a través de talleres y demostraciones prácticas de gran interés social.

El festival mantiene por bandera su carácter solidario, ya que en esta edición, el 20% de lo recaudado por la organización se destinará directamente a Protección Civil Paiporta, en forma de material y equipamiento real, reforzando así el apoyo a quienes velan por la seguridad de la ciudadanía.

Así que, vecinos, visitantes y amantes de la música, sumaos a este latido colectivo que busca reforzar el tejido asociativo.