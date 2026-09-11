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Las meriendas saludables, esta semana en `CONSUM – Alimentación Saludable´

Ferran Lleixà, coordinador de Pastelería GASMA

Ferran Lleixà, coordinador de Pastelería GASMA / Levante TV

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LevanteTV

Juanma Romero

Valencia

`CONSUM – Alimentación Saludable´ tiene esta semana una nueva cita en Levante TV, Información TV y Medi TV con una nueva entrega en donde se va a hablar de las meriendas saludables.

Y es que, en septiembre, con la vuelta a las aulas, muchos hogares se plantean qué dar de merendar a sus hijos. Según la OMS, las meriendas representan alrededor de un 15% de las necesidades nutricionales de los niños. Es importante aprovechar la merienda para introducir a los peques en los alimentos saludables y apetecibles, evitando en la medida de lo posible la bollería industrial.

Una merienda saludable debe ser nutritiva, natural y variada. Los nutricionistas recomiendan que en este horario no falte una pequeña ración de fruta, cereales y lácteos.

En el programa se ofrecerán diferentes alternativas a las familias para que puedan preparar meriendas nutritivas, saludables y ricas a los niños. Un buen ejemplo de esto es una macedonia de frutas variada. Asimismo, también es importante la presencia de frutos secos al natural, que estén sin tostar ni salar.

La presencia del lácteo debe también tener su incidencia, y lo puede hacer con un batido o helado casero, que combinado con fruta conforman una merienda más que apetitosa y con múltiples propiedades.

El salado también puede ser una opción con el hummus, que tiene el valor de añadir las legumbres a la dieta de los niños. Por supuesto, el tradicional bocadillo es una posibilidad interesante, eso sí, eligiendo bien el pan que mejor nos pueda acoplar.

El programa cuenta con la colaboración de GASMA y en el capítulo de esta semana Ferrán Lleixà, coordinador de Pastelería Gasma, será el encargado de proponer diferentes opciones de meriendas que sean apetitosas y que sobre todo preserven la salud de los niños.

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El programa se podrá ver este viernes a las 13.30 horas en Levante TV.

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