Miss Teen, educación, solidaridad, moda sostenible y Fallas, en Revista de Sociedad

Revista de Sociedad continúa su nueva temporada con una edición repleta de historias, protagonistas y contenidos de actualidad que recorren ámbitos tan diversos como la educación, la solidaridad, la moda, la sostenibilidad y las fiestas. El programa se adentra además en el mundo de los certámenes de belleza para conocer un hecho excepcional: tres jóvenes han conseguido hacerse con importantes títulos de Miss Teen.

El programa conocerá a Antonella Rivas, Ana Bayarri y Carla Cárdenas, tres jóvenes que han conseguido un auténtico triplete al proclamarse, respectivamente, Miss Teen Spain, Miss Pre-teen Spain y Miss Petite Universe Spain. Una experiencia que ahora les llevará a representar a España en Teen Universe Panamá, donde afrontarán un nuevo reto internacional. Revista de Sociedad descubrirá quiénes son, cómo están viviendo esta experiencia y qué supone para ellas representar a nuestro país.

Con la llegada del nuevo curso escolar, Franc Corbí repasará las principales novedades que afectan a alumnos, familias y centros educativos. La educación será también protagonista a través de los Premios Zinkers 2026 de Fundación Repsol, unos reconocimientos que ponen en valor proyectos educativos vinculados a la sostenibilidad, la innovación, la transición energética y la conciencia ambiental. Revista de Sociedad se acercará así a iniciativas que buscan implicar a las nuevas generaciones en algunos de los grandes retos del futuro.

La solidaridad tendrá también un papel fundamental de la mano de Ana Sena, impulsora de la asociación Anem Endavant, una iniciativa que nació a raíz de su implicación en las labores de ayuda durante la DANA. Desde entonces, su compromiso se ha mantenido activo y la asociación continúa trabajando para ayudar a personas y colectivos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y emergencia.

La moda se encuentra con el arte en Sorolla: Moda y Sostenibilidad, una propuesta que une la inspiración del pintor valenciano con las nuevas tendencias de la moda responsable. Alba García Sevilla presentará una colección formada por 23 diseños inspirados en la obra de Sorolla y elaborados con materiales sostenibles. El proyecto recorrerá diferentes localidades con propuestas que reivindican la creatividad, la tradición y el respeto por el medio ambiente.

Y la fiesta volverá a llenar de color el programa con Vents de Festa, que en esta ocasión pondrá el foco en las Fallas de Elda 2026. Del 24 al 27 de septiembre, la localidad alicantina vivirá sus días grandes con Diana Verdú como protagonista, además de un completo programa que incluye la presentación del cartel, el pregón, la Plantà, la Cabalgata del Ninot, la Ofrenda, la Exposición del Ninot y la Cremà.

Una edición de Revista de Sociedad que combina actualidad, historias personales, educación, solidaridad, cultura, sostenibilidad y tradición para acercar al espectador algunos de los protagonistas y acontecimientos más interesantes del momento.

Noticias relacionadas

El magazine se emitirá este viernes a partir de las 21.30 horas en Levante TV.