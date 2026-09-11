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Museros diseña un circuito más rápido para la 7K del 19 de septiembre

Museros acogerá el próximo 19 de septiembre la 5ª edición de la 7K Museros.

Representantes del Grup de Còrrer Museros, club local que organiza la prueba, junto al ayuntamiento de la localidad han indicado en el programa Super Running de Levante TV que una de las novedades más destacadas en la edición de este año es la modifición del circuito, que será más rápido.

La carrera está adcrita al Circuit Caixa Popular l´Horta Nord.