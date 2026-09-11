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La paella, un símbolo de unión para los valencianos

En un momento en el que el diálogo se vuelve más complejo, la paella emerge como un territorio común capaz de acercar posiciones.

Así lo refleja el “Estudio La Fallera: La paella, el plato que une a todos los españoles”, impulsado por Arroz La Fallera. En la Comunidad Valenciana, la paella trasciende su valor gastronómico para convertirse en un elemento de encuentro. De hecho, el 94% de los valencianos considera que compartir una paella puede ayudar a reconciliarse tras un conflicto.

A través de una muestra de 1.000 personas de entre 18 y 65 años, se ha analizado cómo este icono de la gastronomía española puede actuar como espacio de encuentro y entendimiento.

En la Comunidad Valenciana, la paella trasciende su valor gastronómico para convertirse en un elemento de encuentro. Situándola a la cabeza de España en la percepción de la paella como catalizador de reencuentros y reconciliaciones.