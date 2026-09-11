🔹 Superdeportes 11/09/26 / LevanteTV / David García Sebastiá

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🔹 Superdeportes 11/09/26

Esta semana llega, a Levante TV, el segundo programa de la séptima temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a las campeonas de la Copa FHCV 2026, las gemelas del Valencia CH, Julieta y Martina Santos. El equipo valenciano revalida el título y suma su segunda Copa consecutiva, antes de debutar, el próximo 20 de septiembre, en la Liga Iberdrola. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia hablamos de rugby con el entrenador-jugador de FibraValencia Les Abelles, Lucas Martín. El equipo valenciano, que está en plena pretemporada, prepara el inicio de una Liga Élite que arrancará el 26 de septiembre, en Zaragoza, contra Fénix, una competición que los abejorros afrontan con mucha ilusión. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol, abrimos las puertas de Levante TV a las chicas del CPH Skulls Almàssera, tras proclamarse campeonas de la Supercopa de España por segunda temporada consecutiva. Nos visitan las jugadoras Alejandra Alfonso y Sandra Tobas; el entrenador Darío Pascual; y el presidente y coordinador general del club valenciano, Ricardo Guerrero. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, charlamos con el presidente de la Federación Internacional del Juego de Pelota a Mano (FIJB), Pedro López. El dirigente de la localidad castellonense de Onda llega al plató de Levante TV acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.