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Último ensayo del Valencia Basket previo a la Supercopa

El primer equipo masculino de Valencia Basket cierra su pretemporada participando por tercera campaña consecutiva en el torneo EncestaRías ACB, que este año alcanza su undécima edición, y que le llevará a disputar dos encuentros amistosos en dos días en el Pabellón Municipal de Pontevedra.

El equipo taronja jugará en la segunda semifinal, midiéndose al Monbus Obradoiro este viernes 11 de septiembre a las 21:15 horas. Repetirá Valencia Basket al día siguiente contra el equipo que obtenga el mismo resultado en la otra semifinal, que enfrenta al Kosner Baskonia y al ALBA Berlín. En caso de triunfo ante los gallegos, jugará la final el sábado 12 a las 20:30 horas contra el ganador de la otra semifinal. En caso de derrota el viernes, jugará la final de consolación ante el perdedor de la segunda semifinal el sábado 12 a las 18:00 horas.

El equipo taronja tendrá en este torneo una doble oportunidad de seguir afinando su juego antes de comenzar la semana que viene con los partidos oficiales. Con el estreno en Benicarló de la mayoría de las incorporaciones, este torneo podría traer los primeros minutos de Mario Saint-Supery con la camiseta taronja, del mismo modo que para Yankuba Sima y Lucas Marí, también ausentes en la cita del pasado lunes.

Neal Sako, que sigue con la recuperación de las molestias en el pubis que arrastra desde su participación con la selección francesa en la clasificación para la Copa del Mundo, causará baja para este torneo, del mismo modo que Jasiel Rivero. De este modo, Valencia Basket se ha desplazado a este torneo con catorce jugadores profesionales disponibles.

El equipo taronja afronta en Pontevedra sus últimos dos partidos de pretemporada antes de levantar el telón de la temporada oficial con la semifinal de la Supercopa Endesa que le medirá al Barça el sábado 19 de septiembre a las 21:00h en Badalona. En su choque anterior de preparación, triunfo taronja ante el Casademont Zaragoza por 88-81 en Benicarló.