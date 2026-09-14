Es noticia La Audiencia inicia el juicio contra el ex grupo Bancaja por sus inversiones en México

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La Audiencia Nacional inicia este lunes la vista del caso Grand Coral

Veinte años después de los supuesto hechos delictivos y ocho desde que se dictó la apertura de juicio oral, la Audiencia Nacional iniciará este lunes la vista oral del llamado caso Grand Coral, sobre las participación de Bancaja y Banco de Valencia en inversiones inmobiliarias en en Baja California y Rivera Maya (México) entre 2005 y 2009.

El número de acusados cuando se dictó la apertura de juicio oral en noviembre 2018 era de 48, pero al menos uno de ellos, el entonces presidente de ambas entidades, José Luis Olivas, que fue presidente de la Generalitat entre 2002 y 2003, no estará en el banquillo, puesto que falleció en noviembre de 2025.

No es el único procesado que ha fallecido durante los ocho años que se ha tomado la Audiencia Nacional para señalar la fecha del juicio, por lo que la cifra de acusados estará en torno a los 45. La mayoría son exdirectivos de las dos entidades, junto a los empresarios que participaron en las operaciones inmobiliarias valoradas en 750 millones de euros en lo que la jueza instructora calificó de "una auténtica operativa de desfalco".