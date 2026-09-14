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Las bandas de Valencia se estrenan con un ciclo propio en el Palau de la Música.

'El Palau amb les Bandes', una nueva iniciativa que supone la incorporación por primera vez de un ciclo específico para las bandas de la ciudad en la programación del Palau de la Música. Un impulso, que coincide con el 40 aniversario de la institución, y cuyo inicio tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, siendo ocho sociedades musicales del Cap i Casal las que participarán en esta primera edición.