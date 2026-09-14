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BIOPARC Valencia y la CEU UCH realizan con éxito una cirugía a un lémur

BIOPARC Valencia y el Servicio de Oftalmología Veterinaria del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, han realizado una cirugía de cataratas a un lémur de collar rojo de tan solo 4 años, que sufría una comprometida pérdida de visión. Por primera vez, se han implantado lentes intraoculares adaptadas al pequeño tamaño del ojo del lémur y a su poder dióptrico, con el objetivo de conseguir una mayor agudeza visual y mejor adaptación al medio.

El joven animal ya disfruta del bienestar en la zona de Madagascar que, con 6 especies, alberga la mayor variedad de lémures de España. Esta actuación demuestra la importancia de establecer alianzas entre entidades comprometidas con la conservación de la biodiversidad.