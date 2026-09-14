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Jysk alquila a Bain Capital y Conren Tramway 50.000 m2 en Loriguilla

Bain Capital, firma global de inversión, y Conren Tramway, compañía especializada en inversión, desarrollo y gestión inmobiliaria, han alquilado 50.250 metros cuadrados de Loriguilla Logistics Park a Jysk, uno de los principales retailers europeos de mobiliario, descanso y productos para el hogar.

El complejo, que forma parte de la joint venture logística que ambas marcas impulsan en la Península Ibérica, inaugura su actividad con Jysk, su primer inquilino, y eleva su ocupación al 52%, pocas semanas después de la finalización de las obras. Se trata del mayor alquiler de una nave logística desarrollada a riesgo registrado hasta la fecha en la Comunidad Valenciana.

La incorporación de Jysk coincide con una nueva etapa de crecimiento de la firma en la Península Ibérica. El grupo danés cuenta actualmente con más de 230 tiendas en España y Portugal y prevé abrir 120 nuevos establecimientos en ambos mercados durante los próximos cuatro años.

Loriguilla Logistics Park está ubicado en la primera corona logística de Valencia, junto a la intersección de las autovías A-3 y A-7, una localización estratégica para la distribución nacional e internacional por su proximidad al Puerto de Valencia y su conexión con los principales corredores de transporte de la Península. Más información