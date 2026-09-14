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Óscar Sánchez habla de su llegada, mentalidad del equipo y estilo de juego

Óscar Sánchez, técnico interino del Valencia CF tras la destitución de Carlos Corberán, ha hablado en la previa del partido de mañana frente al Deportivo Alavés.

El técnico, que hasta ayer dirigía al Mestalla, ha explicado cómo se produjo la llamada de Braulio Vázquez para comunicarle la decisión de dirigir al primer equipo, la situación anímica de la plantilla con la que se he encontrado, y la premisa que ha dado a los jugadores de cara al choque de Vitoria.