Es noticia La Audiencia inicia el juicio contra el ex grupo Bancaja por sus inversiones en México

LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Pérez LLorca, `preocupado´ ante el ante la posible subvención del PSPV a UGT

El president de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado que ve con "preocupación" la investigación abierta por la Agencia Antifraude en relación a una subvención "a dedo" de 80.000 euros del anterior Consell del Botànic para el congreso confederal de UGT, celebrado en 2021 en València.

En una visita al ayuntamiento de Crevillent y preguntado por los periodistas, el jefe del Consell ha señalado que recibe esa situación "con mucha preocupación" porque "el gobierno del Botànic de Ximo Puig dio una subvención a dedo a UGT para congreso en València" por el cual "desfiló el señor (José Luis) Ábalos con todo su esplendor".

Ha advertido de que esa partida se dirigió al sindicato pese a que "había informes de la abogacía de que no se podían dar", y ha añadido que es conocido que "UGT es socio y compañero de viaje, siempre, del PSPV", por lo que en realidad es "es darse una subvención a ellos mismos".