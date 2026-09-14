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Quique Sánchez Flores: "Tengo una opinión formada sobre la situación del Valencia CF pero no la voy a hacer públicamente"

El técnico del Deportivo Alavés, rival mañana del Valencia Cf, y extécnico del conjunto de Mestalla, Quique Sánchez Flores, ha sido cuestionado sobre la situación que vive el conjunto valencianista.

Sánchez Flores ha asegurado tener una `opinión formada´ pero no ha deseado hacerla pública.

Asimismo, el actual preparador del Alavés, ha hablado sobre el Valencia que espera mañana tras los últimos movimientos que se han dado en el club.