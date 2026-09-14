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LevanteTV / David García Sebastiá

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València afronta el martes con cielos despejados y máximas de 31 grados

Las altas presiones continuarán dominando el tiempo en buena parte del país y mantendrán la estabilidad en la Comunitat Valenciana. Mañana martes, los cielos permanecerán despejados y soleados en todo el territorio, con temperaturas máximas de entre 31 grados en el litoral y 32-34 grados en puntos del interior. En la provincia de València, tanto en la costa como en el interior, también se espera una jornada despejada y soleada, con pocos cambios en las temperaturas respecto a hoy y valores máximos en torno a los 31 grados, aunque la sensación térmica será mayor.