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Valencia inaugura su Museu de la Mar.
València inaugurará mañana martes 15 de septiembre su Museu de la Mar. Un espacio artístico y cultural situado en la Casa dels Bous de El Cabanyal-El Canyamelar y que se convertirá en el primer museo de titularidad municipal que abre sus puertas en la ciudad en los últimos veinte años. Un homenaje a uno de los oficios más característicos de la ciudad, la pesca del bou, pero también como un espacio cultural de referencia y de encuentro para los vecinos de El Cabanyal-El Canyamelar.