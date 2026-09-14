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Valencia volverá a formar parte este año del circuito de la Liga Nacional de Graffiti

La cita de València, que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre, será uno de los ocho eventos que conforman la Liga Nacional de Graffiti 2026 en el territorio nacional, y reunirá durante tres jornadas a artistas urbanos que realizarán sus obras en directo, acercando al público diferentes estilos y propuestas creativas vinculadas al grafiti y al arte urbano. La celebración de la etapa valenciana permitirá además, acercar al público el proceso creativo del grafiti, y convertir durante varios días el espacio urbano en un lugar de encuentro entre artistas, ciudadanía y visitantes.