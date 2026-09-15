LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Aviso naranja por lluvias y granizo este miércoles en Valencia

La previsión meteorológica para este miércoles ha dado un giro mucho más serio en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranjas en toda la provincia de Valencia ante la posibilidad de lluvias muy intensas y tormentas acompañadas de granizo de gran tamaño.

El episodio se presenta finalmente más extenso y potencialmente más violento de lo que mostraban los escenarios iniciales. Las cuatro zonas de aviso de la provincia —interior norte, litoral norte, interior sur y litoral sur— permanecerán bajo nivel naranja, correspondiente a un peligro importante, durante la tarde y la noche.

Los avisos comenzarán a las 16.00 horas del miércoles 16 de septiembre y se mantendrán activos hasta las 23.59 horas. AEMET sitúa entre un 40 % y un 70 % la probabilidad de que se produzcan los fenómenos adversos previstos.

El aviso naranja por lluvias contempla precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Este umbral afecta tanto al interior como al litoral y tanto a la mitad norte como al sur de la provincia de Valencia.

El otro elemento especialmente significativo de la actualización es el granizo. AEMET ha activado el nivel naranja por tormentas en toda la provincia de Valencia y advierte de que podrán ir acompañadas de piedras de entre tres y cuatro centímetros.

La posibilidad de granizo grande será especialmente relevante en el interior y el prelitoral, aunque el aviso afecta igualmente a las franjas costeras. Una tormenta con piedras de ese tamaño puede provocar daños en vehículos, cultivos, tejados y otros elementos expuestos. Más información