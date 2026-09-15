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El Ayuntamiento de València abre al público el “Museu de la Mar”

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El Ayuntamiento de València abre al público el “Museu de la Mar”

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César Molins

Valencia
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El museo municipal recupera los escenarios, los oficios y las tradiciones que forman parte de la memoria marinera de Valencia.

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, lo ha presentado, este martes, en la Casa dels Bous.

El Museu de la Mar cuenta con tres espacios expositivos: planta baja, primera planta y las casitas de Tenyidors.

En total, una inversión de más de 2 millones de euros.

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