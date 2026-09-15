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El Consell exige al Gobierno que pida a la UE aplicar las cláusulas de salvaguarda del arroz por la importaciones asiáticas

La Generalitat pedirá al Gobierno central que solicite, a la Unión Europea, la activación de las cláusulas de salvaguarda para proteger el arroz valenciano de las importaciones procedentes de Myanmar y Camboya.

Lo ha anunciado, este lunes, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, tras reunirse con representantes de las organizaciones agrarias, Cooperatives agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana y la industria arrocera.

El conseller de Agricultura trasladará la petición, este miércoles, en la Conferencia Sectorial de Agricultura; y reclamará que se actúe inmediatamente, sin esperar a la activación automática del mecanismo de protección.