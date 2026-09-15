Es noticia Martes de atascos en Valencia: las retenciones superan los 30 kilómetros en los principales accesos

LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Se destinan 700.000 euros a la reforestación de Segorbe y Gátova

La Generalitat Valenciana destina casi 700.000 euros a la Primera Fase de recuperación de la zona afectada por el incendio de Segorbe y Gátova.

Los trabajos permitirán recuperar caminos y pistas forestales, tratar la vegetación quemada y proteger el terreno frente a la erosión.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con los responsables de los municipios afectados por el incendio que se originó el pasado 20 de agosto y que quemó unas 630 hectáreas de la Serra Calderona.