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El Gobierno anuncia una inversión de 400 millones en el aeropuerto de Manises

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado hoy el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena.

De los cerca de 10.000 millones de euros de inversión regulada hasta 2031, una parte se destina a ampliar, modernizar y transformar las infraestructuras aeroportuarias. En concreto, 2.851 millones de euros son para edificios de terminales y 937 millones para campo de vuelos.

Asimismo, más de 1.650 millones de euros se destinan al refuerzo de la seguridad; cerca de 660 millones servirán para potenciar la intermodalidad y para avanzar en la descarbonización e impulsar la sostenibilidad del sistema aeroportuario; y casi 400 millones servirán para mejorar los sistemas de transporte de equipajes. Además, a estas cantidades se suman los más de 3.240 millones de euros para el mantenimiento y conservación de la red de Aena.

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, el esfuerzo inversor alcanza más de 1.270 millones de euros: 868 millones corresponden a Alicante-Elche, y 400 millones a Valencia quedando por detrás de Madrid Barajas, Cataluña y Canarias.