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La investigación y el desarrollo, el gran debe de las empresas valencianas

Las empresas de la Comunitat Valenciana destacan por su capacidad para innovar en productos y procesos, aunque mantienen una brecha relevante en inversión en investigación y desarrollo. En 2024 destinaron 1.858 millones de euros a actividades de I+D+i, una cifra equivalente al 1,25% del PIB regional.

El esfuerzo queda por debajo del 1,38% de la media española y supone aproximadamente la mitad del 2,54% registrado en la Unión Europea. Así lo refleja la tercera edición del Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunitat Valenciana, elaborado por Fundación LAB Mediterráneo junto al Ivie.

La Comunitat presenta además una singularidad respecto al resto de autonomías. Es la única región española donde las empresas destinan más recursos a innovación en productos y procesos que a actividades internas de I+D.

En concreto, el tejido empresarial valenciano invirtió 981 millones de euros en innovación y 877 millones en I+D. En conjunto, representa el 8,4% de toda la inversión empresarial española en estas actividades.

El estudio calcula que las empresas valencianas deberían invertir otros 370 millones de euros anuales en investigación y desarrollo para alcanzar el mismo nivel de esfuerzo que la media española.

La implantación de la inteligencia artificial continúa siendo limitada. Solo el 16,1% de las empresas industriales valencianas utiliza esta tecnología, frente al 17,5% de media en España. Más información