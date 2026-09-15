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Una investigación de la UV alerta de la contaminación por nutrientes de l´Albufera

Una investigación de la Universitat de València advierte de que la recuperación ecológica de l’Albufera continúa bloqueada por el repunte de la contaminación por nutrientes y por el estancamiento hídrico del lago.

El estudio, realizado por Juan Víctor Molner, Rebeca Pérez-González y Juan Miguel Soria, investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE), concluye que aumentar el caudal del lago sin reducir de forma drástica los contaminantes en origen no permite recuperar el humedal, sino que puede agravar su degradación.

Para cuantificar las entradas al sistema, los autores monitorizaron durante un año hidrológico completo, entre 2023 y 2024, 18 canales de riego principales y las tres estaciones depuradoras que vierten al entorno lacustre: Pinedo, Quart-Benàger y Albufera-Sur.

Los resultados revelan que la entrada de fósforo permanece estancada, mientras que la carga de nitrógeno ha repuntado de forma notable respecto a las medias posteriores a los planes de saneamiento de los años 90.

El equipo investigador concluye que superar este bloqueo exige dejar atrás una gestión hidrológica centrada únicamente en los calendarios de riego y avanzar hacia una gobernanza integral y transparente del agua.