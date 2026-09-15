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València adjudica las obras de mejora del mercado Rojas Clemente por 256.000 euros

La empresa adjudicataria renovará instalaciones, accesos y elementos de la envolvente arquitectónica, con el objetivo de reforzar la imagen comercial y la funcionalidad del recinto del barrio del Botànic.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València tiene previsto aprobar, este próximo viernes, en sesión ordinaria, la adjudicación de las obras.