LevanteTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Abierto el plazo para reservar viajes del Imserso para los residentes en la Comunitat Valenciana

Las reservas, que ya comenzaron este lunes en nueve comunidades, se abren hoy miércoles para los valencianos acreditados como preferentes y mañana jueves 17, para los no preferentes. En total, la campaña 2026-27 ofrece 879.213 plazas, destinadas al turismo de costa peninsular, de costa insular y al turismo de escapada.

El primer viaje de la temporada saldrá el 1 de octubre hacia Oropesa del Mar, uno de los destinos habituales del programa en la Comunitat Valenciana.