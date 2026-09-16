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Arde Bogotá vuelve a Valencia

Arde Bogotá actuará en València el próximo jueves 3 de diciembre en Palau Alameda, que acogerá a la banda con un directo único en formato 'boiler room', una propuesta que recupera la cercanía y la conexión que despierta la música en directo, con parte del público sobre el escenario.La banda regresa a los escenarios con un nuevo disco bajo el brazo, 'Manufacturas del Club de la Gente Sola', su tercer álbum, que supone un alegato frente a la desconexión y a las emociones que se apagan cuando dejamos de compartir espacio. Más información