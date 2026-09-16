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El incendio de Tuéjar alcanza cerca de 900 hectáreas

Tras la reunión del CECOPI de esta mañana, el Ayuntamiento de Tuéjar ha informado a la población, y ha apuntado que son ya 880 hectáreas afectadas por el incendio en un perímetro de 18 kilómetros.

Se vigila especialmente la zona oeste por continuidad de masa forestal hacia Benagéber y Sinarcas. La prioridad actual es asegurar las zonas colindantes para evitar avances.

La situación sigue siendo inestable, por lo que de momento se mantiene la evacuación de los diseminados y del camping hasta nueva evaluación.

Paralelamente, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ya ha iniciado las diligencias de investigación sobre el origen del fuego.