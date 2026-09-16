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El incendio de Tuéjar continúa sin control

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El incendio de Tuéjar continúa sin control

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César Molins
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Los bomberos continúan trabajando en las labores de control y extinción del incendio forestal declarado, este martes, en el municipio valenciano de Tuéjar, en la comarca de Los Serranos.

El fuego ha arrasado 690 hectáreas en un perímetro de 17 kilómetros, ha herido a dos bomberos forestales de la Generalitat, ha movilizado a unos 200 efectivos y ha obligado a desalojar, de forma preventiva, a unas 25 personas del camping de Tuéjar, de la aldea de Fuente Cabera y de la colonia de Benagéber.

Los medios aéreos se han incorporado, a primera hora, esta mañana, a las labores de control y extinción de un incendio cuyas causas se desconocen.

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