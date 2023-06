El presidente del Levante UD, Quico Catalán, ha explicado públicamente ante los medios de comunicación su decisión de abandonar la presidencia del Levante UD cuando finalice su mandato, en diciembre. "Me voy a mi casa porque se ha acabado mi ciclo", ha manifestado. "Aunque el equipo hubiera subido me hubiera ido porque así se lo prometí a mi mujer". "Me voy dando gracias a Dios y dando gracias a todas aquellas personas que han estado a mi lado desde el primer día, que me dieron la oportunidad, a la administración concursal que confío en mí, en concreto a Vicente Andreu, porque ha estado mucho más tiempo después junto a mí", ha explicado.