Germán Caballero

Rueda de prensa de Luís Castro en la previa al partido contra el Celta de Vigo

El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este lunes que ve a sus jugadores convencidos de la permanencia, pero se negó a hacer cuentas sobre los puntos que serán necesarios para salvarse, aunque dejó claro que en su opinión no serán suficientes los que en años anteriores han valido para seguir en Primera. “Siento que los aficionados creen en nosotros, pero cien por cien cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Cuando era niño era muy bueno en matemáticas, pero vidente no. Pienso que los puntos que han sido suficientes en muchos de los otros años este año no va a ser suficiente. Pienso yo, puede que sí, vamos a ver”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido.