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El soldado Ryan resiste en El Sadar

Nunca está de más sumar puntos a domicilio. Los empates, y más fuera de casa, siempre son bienvenidos en una Primera División cada vez más competitiva, donde el Levante volverá a pelear contra viento y marea por mantenerse tras la hazaña de la temporada pasada. Son ya dos jornadas consecutivas lejos del Ciutat de València para arrancar LaLiga y, después de sumar un buen punto ante Osasuna en El Sadar, el equipo de Luís Castro no solo sabe que tiene potencial de sobra en sus filas por explotar, sino que aún tiene mucho margen para mejorar sus pretensiones independientemente de las variaciones que sufrirá la plantilla hasta final de temporada. No obstante, el club, inestable como pocos a nivel nacional.

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