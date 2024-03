Esta nova instal·lació ha sigut possible gràcies a la iniciativa municipal «Ple a l'escola», on ha participat l'alumnat de 6é de primària del CEIP Sant Ignasi de Loiola, CEIP Mare de Déu de Vallivana, CEIP Príncep d'Espanya i col·legi Sant Cristòfor Màrtir. L'acte ha estat encapçalat pel regidor de l'àrea de Participació Ciutadana, Jaume Sobrevela, qui ha estat acompanyat per diversos regidors de l'equip de govern.

El nou parc infantil s'ubica en un espai de més de 2.300 metres quadrats a la zona de l'Auditori de la Música i les Arts, i se suma a d'altres propostes portades a terme pel Ple a l'escola com, per exemple, als parcs de l'Horta de Torrent, al parc Amadeo Lerma i al parc Abril Martorell. Recordem que, el Ple a l'Escola, és un programa municipal de la Regidoria de Participació Ciutadana, que tracta de conscienciar els escolars de la importància que té prendre decisions de manera comunitària i efectiva, conéixer millor el funcionament de l’Administració Pública així com, també, saber gestionar els recursos econòmics.