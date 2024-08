A l’estiu no hi ha una tradició més bonica que sopar a la fresca, amb els veïns, la família o els amics, a la porta de casa. En este cas la porta de casa ha sigut l’Ajuntament d’Aldaia que ha acollit en la plaça de la Constitució el tradicional sopar de majors. Milers d’aldaiers s’ha reunit al voltant de la taula, i han gaudit d’un bon sopar. Protagonistes també els palmitos que no podien faltar en una nit tan calorosa con la de dissabte. Una ocasió fantàstica per a reunir-se amb amics i passar-ho be i retre homenatge als majors.