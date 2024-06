Una de las personas afectadas por el derrumbe del techo de la planta superior de su vivienda en la localidad valenciana de Catarroja, debido a las lluvias registradas en la Comunitat Valenciana, ha explicado que si el colapso hubiera llegado a ocurrir diez minutos antes de irse a dormir "hubiéramos tenido una desgracia". "Quien crea en algo más, un ángel nos ha salvado y el que no crea, ha sido la suerte", ha asegurado Santiago Escudero, en quien ha explicado que a medianoche escuchó como un trueno, pero que no hizo caso pensando que se trataba de una tormenta hasta que le llamaron por teléfono y accedió al interior de la vivienda. Al acceder a la casa, asegura que no podía "ni respirar" por el humo naranja del derribo. "Veo todo tirado en el suelo del salón comedor, me asomo hacia arriba y veo las estrellas. Ahí es cuando me doy cuenta que se había caído todo", ha detallado.