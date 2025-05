El barrio de la Coma-Mas del Rosari, uno de los que más niños y niñas tiene en Paterna lleva dos años sin pediatras tras una denuncia por amenazas a facultativos en mayo de 2023 que supuso el cierre del centro durante doce días y su posterior reapertura con policía y sin pediatras, pues uno se jubiló y el otro se trasladó de centro.

La barriada de acción preferente y con una población vulnerable en su mayoría dentro de una ciudad de más de 73.000 personas, tiene que desplazarse a los centros de salud del Clot, Campamento o La Canyada para llevar a los menores al médico, algo que "nos afecta mucho", lamenta una de las madres que tiene una niña que no ha conocido pediatra en el barrio.

El presidente de la asociación de vecinos y entidades, Alfredo Muñoz tilda de "vergüenza por parte de las instituciones" que lleven dos años sin pediatra. "Aquí no viene nadie, ni nos dan respuesta. Seguimos sin pediatra y no sé lo que estarán pensando. No todo el mundo tiene vehiculo y nos desplazan fuera del barrio y eso es un problema para las madres y para los niños", señala.

"Necesitamos pediatra y lo necesitamos ya"

"Nos ponen la excusa de que no tienen consulta. Sí que hay consulta y sino que vengan y que hablen conmigo, que yo les busco consulta a los dos pediatras que necesitamos y los necesitamos ya", zanja. "Aquí vivimos 8.000 personas, como se muera un niño en el barrio por falta de asistencia lo vamos a pasar mal todos", señala el representante vecinal.

Carmen, una vecina del barrio, tiene una hija de ocho meses a la que lleva al médico en transporte público, en trayectos que pueden durar hasta una hora y media. "Mi marido se busca la vida y no puede estar siempre dejando de trabajar para llevar a la niña. Si hay una urgencia vamos al Hospital La Fe, porque en el Arnau de Vinalova no tienen para los menores. Necesitamos pediatra para los chicos, necesitan sus revisiones mas seguidas", dice la vecina. Por otra parte, pide a las administraciones "que vayan teniendo en consideración al barrio, que lo tengan pendiente, que tenemos necesidades de muchas clases, no solo los pediatras de los chicos".