La respuesta de Alonso del Real a la izquierda fue tan contundente como sorprevisa. Lamentó el "despliegue de prejuicios" lanzado por Andrés Campos y preguntó "a qué matices semánticos se refiere". El regidor, que lucía un rosario enroscado en su muñeca derecha, cuestionó que "por el hecho de estar enfrente y plantear ayudas a quien quieren tener un hijo, y pueden por motivos económicos o laborales, creo que no es de derechas ni de izquierdas". Y ahondó en su tesis. "O porque venga de una persona que está delante de usted y tenga un pensamiento coservador, usted está predispuesto a que hablo de la familia tradicional, con dos hijos concebidos en la postura del misionero y sin gemir, ni gusto ni placer porque se está cumpliendo una obligación dada por el altísimo, y no tiene nada que ver con eso". Las risas camparon por el pleno Incluso la alcadesa pidió, en tono de broma, bajar la calentura. Por último preguntó el problema de utilizar la palabra "crianza", ya que, a un "hijo se le cría" y "no sé si tiene connotaciones fascistas".