El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján (PSPV) ha trasladado al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP) la necesidad de que se ejecuten "por fin" las obras del desvío de la Saleta. Esta petición se la ha hecho durante la visita de este martes a la reapertura del corredor comarcal de la CV-36 a su paso por el barranco del Poyo, unas obras de movilidad que para Luján son "muy importantes", pero que matiza que también lo son las actuaciones "que protegen a los pueblos, las personas y los bienes".

En este sentido, el alcalde de Aldaia señala que ha aprovechado la presencia de Mazón para hacerle saber "la preocupación de Aldaia de que la primera actuación sobre el barranco de la Saleta, de una inversión de 90 millones pueda bloquearse". "Estamos en la fase de alegaciones y el ayuntamiento de la ciudad de València ha presentado alegaciones, por cuestiones que desde nuestro punto de vista no tienen fundamento". Para Luján, la primera actuación "que son la derivación de 130 metros cúbicos del barranco de la Saleta al Plan Sur, no tiene afectación a València y reivindicamos es que es importante que se ejecute no solo por Aldaia, sino porque la obra minimiza los efectos de las riadas. El Cedex ha dicho que se podría haber aminorado un 50 % el agua que hubiera entrado en Aldaia el 29 de octubre", ha recordado Luján tras mantener un fugaz encuentro con Mazón.

"Imagina pensar que hace años que este proyecto estuvo a punto de ejecutarse lo que no hubiera pasado el día de la dana. Si se bloquea este royecto por el que llevamos luchando 40 años será terrible para la comarca. En Aldaia tenemos desconfianza global". En el 'casi' ha dicho Luján, "hemos estado muchas veces, por eso desconfiamos y necesitamos certezas de que nadie va a bloquear el proyecto".