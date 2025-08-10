Tremendo el enganchón que sufrió ayer un corredor durante los bous al carrer del Puig. El incidente se produjo en el programa de la tarde, donde se exhibieron dos toros cerriles de las ganaderías de Guadajira y Peñas Blancas. El hombre trató de resguardarse subido a una ventana y tras varios intentos del morlaco por descolgarlo, finalmente fue volteado y corneado en el suelo. Por suerte, el animal estaba tan cansado que no embistió más al herido.