Se llama Ausiàs y este miércoles ha protagonizado un escrache unipersonal al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto oficial de la reapertura total de la Autovía CV-33, celebrado en Torrent. Y ha protestado, como ha podido, con un silbato que pitaba poco y a voz en grito, porque, reconoce, "la protesta es lo único que nos queda", sostiene este hombre, residente en Picanya que perdió a su tío la fatídica noche de la barrancada.