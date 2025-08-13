Casi diez meses después de que la dana se llevara por delante uno de los tableros del puente de la CV-33, conocida como la Autovía de Torrent, a la altura de Picanya, los vehículos vuelven a circular desde hoy por los cuatro carriles (dos por sentido), De esta forma, se recupera la normalidad en la carretera tras el corte total que se vivió como consecuencia de la barrancada. Por la carretera transitan 48.000 vehículos diarios, 2.000 de ellos camiones. El presidente de la Geenralitat, Carlos Mazón, asiste a la puesta de largo esta mañana.