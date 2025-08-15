El pueblo de Paiporta vivió ayer una Entrada de Moros y Cristianos muy especial, en recuerdo y memoria de Enrique Sirvent, impulsor de la fiesta, Jesús Giménez y todos los pueblos y personas afectadas por la dana.
La Gran Entrada, que se celebró la noche del 14 de agosto, tuvo que adaptarse a las circunstancias cuasadas por la barrancada y desfilaron con sus chilabas y bandas de música. "Este año lo celebramos desde el corazón, no desde el lujo", afirmaba Sergio Walliño, presidente de Intercomparsa de Moros y Cristianos.
Desde Intercomparsas de Moros y Cristianos de Paiporta tenían claro su objetivo: "daba igual como fuera, pero lo importante era que debíamos estar". De esta forma, optaron por reducir la cuota para que la gente pudiera compaginar la fiesta con su vida en ese momento. Asimismo, las capitanías de este año se reservarán para el año que viene para que "se pueda vivir al máximo al año que viene, al igual que el 25 aniversario de los Moros y Cristianos en Paiporta".
Con respecto a las casernas solo hay una comparsa que lo alquila todo el año, y las demás guardan las cosas en los garajes y trasteros de festeros, que han estado destrozados. "La situación en Paiporta sigue complicada, pero hay que celebrar y la fiesta tiene que continuar, con respeto hacia lo ocurrido, pero mirando hacia delante", expresó Walliño.